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В Израиль прибыли трое заложниц ХАМАС

Трое заложниц прибыли на территорию Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛ

Трое заложниц, которых освободило палестинское движение ХАМАС, прибыли на территорию Израиля в сопровождении израильской армии (ЦАХАЛ). Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба армии.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила передачу троих гражданок и выразила намерение освободить оставшихся пленных у ХАМАС.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил не прекращать обстрелы Газы, поскольку палестинское движение не передало в срок оппонентам список заложников, подлежащих освобождению. Удары прекратились, когда израильская сторона получила список.

По условиям перемирия, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложников. В ответ Тель-Авив передаст движению сотни палестинских заключенных.

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