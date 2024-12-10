Мошенники ограбили российских контрактников-иностранцев

Мошенники обманули контрактников российской армии, которые приехали из Непала, более чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

По данным телеканала, жертвами мошенников стали несколько непальцев.

«Они сообщили, что во время прохождения службы по контракту им позвонили якобы из консульства Непала и предложили перевести деньги своим семьям. Звонившие обладали информацией, которую знали только сами жертвы и сотрудники Минобороны», — сообщили в эфире.

Один из потерпевших рассказал, что мошенники разговаривали с ним на непальском языке — а первый перевод денег семье дошел до адресата, до брата военнослужащего дошли 110 тыс. рублей. Однако второй платеж в 105 тыс. рублей был украден.

Еще несколько непальцев были обмануты аналогичным образом на сумму свыше 1 млн рублей.

Непальцы обратились в полицию.

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