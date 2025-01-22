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В Польше отвергли обвинения в подготовке боевиков для диверсий в Белоруссии

МО Польши: Варшава не готовит боевиков для диверсий в Белоруссии перед выборами
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Global Look Press

Польша не занимается подготовкой вооруженных формирований для нападения на Белоруссию перед президентскими выборами. Об этом телеканалу TVP Info заявил пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей.

«Это абсолютный фейк-ньюс», — сказал представитель польского оборонного ведомства.

16 января госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что находящиеся за рубежом белорусские экстремисты планируют захват приграничных районов республики. На территории Украины, по его словам, ведется активная подготовка различных формирований. Данные подразделения уже сражаются против России на стороне ВСУ, отметил госсекретарь.

В этот же день политический обозреватель Андрей Пинчук оценил риски захвата экстремистами приграничных районов Белоруссии. Эксперт напомнил о беспорядках в Белоруссии в 2020 году. Тогда, по его словам, сохранялся большой протестный потенциал, были лидеры.

Ранее в Белоруссии заявили об активизации иностранных спецслужб перед выборами.

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