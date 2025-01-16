Политолог оценил риски захвата экстремистами приграничных районов Белоруссии

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv оценил риски захвата экстремистами приграничных районов Белоруссии на фоне президентских выборов.

Эксперт напомнил о беспорядках в Белоруссии в 2020 году. Тогда, по его словам, сохранялся большой протестный потенциал, были лидеры. Однако сейчас их нет, поэтому такие акции возможны только в виде экспансии, в том числе, с участием белорусских оппозиционеров, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Так что если такая акция случится, то она будет предпринята в первую очередь с участием всех этих отрядов», — сказал Пинчук.

Россия при этом никогда не примет захвата белорусских территорий, заключил он.

16 января госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что находящиеся за рубежом белорусские экстремисты готовят планы по захвату приграничных районов страны с последующим вводом якобы миротворческого контингента западных государств.

Он указал, что в рамках «антибелорусской кампании» продолжается поддержка радикальной оппозиции ради свержения действующей власти. По его словам, подготовка «боевиков» ведется в Польше и на территории Украины с привлечением западных специалистов.

Ранее в Белоруссии заявили об активности иностранных спецслужб перед выборами.