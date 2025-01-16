«Ведется подготовка боевиков»: в Белоруссии раскрыли планы «экстремистов» по захвату страны

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что находящиеся за рубежом белорусские экстремисты планируют захват приграничных районов республики. На территории Украины, по его словам, ведется активная подготовка различных формирований. Данные подразделения уже сражаются против России на стороне ВСУ. Также Вольфович рассказал, что украинские спецслужбы вербуют «сочувствующих» белорусов, которых затем подтолкнут к совершению терактов.

«Экстремисты приобретают боевой опыт»

Находящиеся за границей белорусские экстремисты разрабатывают планы по захвату приграничных районов страны. Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Сегодня в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка беглых и других подконтрольных деструктивных сил для реализации ими «плана Перемога 2.0» по силовому свержению действующей власти в нашей стране.

Ведется активная подготовка боевиков для так называемой «белорусской освободительной армии». В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение». Готовится «боевое крыло», — рассказал Вольфович.

По его словам, на Украине проводится военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов. В ней участвуют в том числе специалисты украинских и западных спецслужб, и спецподразделений.

«Данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт», — заявил Вольфович.

Он также отметил, что эти формирования могут задействовать для захвата одного или нескольких приграничных районов Белоруссии. А впоследствии, по его словам, эту территорию провозгласят «свободной», и западные страны введут туда некий «миротворческий» контингент.

«Сделать еще одну Украину»: в Белоруссии заявили о планах Запада вторгнуться в республику Белорусский госканал ОНТ выпустил фильм-расследование о предполагаемой подготовке захвата страны... 21 ноября 14:35

В конце 2024 года белорусский канал ОНТ выпустил фильм-расследование под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь», в котором раскрывались детали этого плана. По данным телеканала, изначально захватить планировалось четыре участка на юго-западе страны: выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины, а также Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы в Брестской области. В это же время ячейки, группы и отряды внутри республики должны были захватывать небольшие населенные пункты.

Первыми на территорию Белоруссии должны были вторгнуться бойцы «Белорусского добровольческого корпуса» и формирований из Польши и Литвы. Для захвата территорий они якобы планировали применить тактику, которую ВСУ «отработали» во время диверсий в Брянской и Курской областях России.

Валуны на границе с Украиной

16 января «Страна.ua» сообщила, что на автомобильной дороге, ведущей с Украины в Белоруссию, появились заграждения. Издание опубликовало ролик, на котором видно, что трассу перегородили валунами.

Кроме того, дорогу перекрыли противотанковыми ежами, сигнальными столбиками и завалили строительным мусором. Через лес тянется ограждение из колючей проволоки.

На этой неделе первый замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Александр Быков заявил, что в 2024 году были приняты меры по предотвращению проникновения диверсантов в страну: часть спецотрядов быстрого реагирования отправили в приграничные районы.

Он добавил, что в будущем могут быть созданы новые подразделения, при подготовке которых уделят внимание обучению борьбе с беспилотниками.

Украина вербует белорусов

Вольфович также сообщил, что украинские спецслужбы через интернет вербуют «сочувствующих» белорусских граждан, чтобы впоследствии склонять их к диверсиям. По его словам, сначала завербованных просят снимать и фотографировать места дислокации военных в приграничных районах.

«В дальнейшем завербованные белорусские экстремисты используются украинскими спецслужбами и их западными кураторами для создания схронов с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами в целях их дальнейшего использования при совершении террористических атак и диверсий», — рассказал госсекретарь СБ.

Вольфович вспомнил, что в прошлом году журналисты уже сообщали, как в результате совместной работы белорусского КГБ и ФСБ России удалось пресечь деятельность группы экстремистов. Они, по заданию украинских спецслужб, переправляли через границу оружие и оставляли его в тайниках на территории Белоруссии. Затем они планировали совершать теракты в России.