«Ведется подготовка боевиков»: в Белоруссии раскрыли планы «экстремистов» по захвату страны

«Экстремисты приобретают боевой опыт»
Находящиеся за границей белорусские экстремисты разрабатывают планы по захвату приграничных районов страны. Об этом в интервью «СБ. Беларусь сегодня» заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Сегодня в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка беглых и других подконтрольных деструктивных сил для реализации ими «плана Перемога 2.0» по силовому свержению действующей власти в нашей стране.
Ведется активная подготовка боевиков для так называемой «белорусской освободительной армии». В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение». Готовится «боевое крыло», — рассказал Вольфович.
По его словам, на Украине проводится военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов. В ней участвуют в том числе специалисты украинских и западных спецслужб, и спецподразделений.
«Данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт», — заявил Вольфович.
Он также отметил, что эти формирования могут задействовать для захвата одного или нескольких приграничных районов Белоруссии. А впоследствии, по его словам, эту территорию провозгласят «свободной», и западные страны введут туда некий «миротворческий» контингент.
В конце 2024 года белорусский канал ОНТ выпустил фильм-расследование под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь», в котором раскрывались детали этого плана. По данным телеканала, изначально захватить планировалось четыре участка на юго-западе страны: выступ на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины, а также Кобринский, Пинский и Лунинецкий районы в Брестской области. В это же время ячейки, группы и отряды внутри республики должны были захватывать небольшие населенные пункты.
Первыми на территорию Белоруссии должны были вторгнуться бойцы «Белорусского добровольческого корпуса» и формирований из Польши и Литвы. Для захвата территорий они якобы планировали применить тактику, которую ВСУ «отработали» во время диверсий в Брянской и Курской областях России.
Валуны на границе с Украиной
16 января «Страна.ua» сообщила, что на автомобильной дороге, ведущей с Украины в Белоруссию, появились заграждения. Издание опубликовало ролик, на котором видно, что трассу перегородили валунами.
Кроме того, дорогу перекрыли противотанковыми ежами, сигнальными столбиками и завалили строительным мусором. Через лес тянется ограждение из колючей проволоки.
На этой неделе первый замкомандующего внутренними войсками МВД Белоруссии Александр Быков заявил, что в 2024 году были приняты меры по предотвращению проникновения диверсантов в страну: часть спецотрядов быстрого реагирования отправили в приграничные районы.
Он добавил, что в будущем могут быть созданы новые подразделения, при подготовке которых уделят внимание обучению борьбе с беспилотниками.
Украина вербует белорусов
Вольфович также сообщил, что украинские спецслужбы через интернет вербуют «сочувствующих» белорусских граждан, чтобы впоследствии склонять их к диверсиям. По его словам, сначала завербованных просят снимать и фотографировать места дислокации военных в приграничных районах.
«В дальнейшем завербованные белорусские экстремисты используются украинскими спецслужбами и их западными кураторами для создания схронов с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами в целях их дальнейшего использования при совершении террористических атак и диверсий», — рассказал госсекретарь СБ.
Вольфович вспомнил, что в прошлом году журналисты уже сообщали, как в результате совместной работы белорусского КГБ и ФСБ России удалось пресечь деятельность группы экстремистов. Они, по заданию украинских спецслужб, переправляли через границу оружие и оставляли его в тайниках на территории Белоруссии. Затем они планировали совершать теракты в России.