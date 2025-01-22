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Белгородский министр вступил в отряд «Барс-Белгород»

Министр образования Белгородской области Милехин вступил в отряд «Барс-Белгород»
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом пишет портал «Бел.Ру», ссылаясь на источник.

В декабре сообщалось, что бывшего начальника Экоохотнадзора Андрея Гоца, который в ноябре приостановил государственный контракт и заключил договор с Минобороны России о прохождении службы в добровольческом формировании «Барс-Белгород», исключили из подразделения за вождение в нетрезвом виде.

В ноябре к этому подразделению присоединились глава Корочанского района Белгородской области Николай Нестеров и глава Новооскольского округа Андрей Гриднев.

О создании добровольческих отрядов «Барс» в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях стало известно 12 сентября. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.

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