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В Белгородской области экс-чиновника исключили из отряда «Барс-Белгород»

Замгубернатора Дядькин: экс-чиновник Гоц исключен из отряда «Барс-Белгород»

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Кирилл Брага/РИА Новости

Бывшего начальника Экоохотнадзора Андрея Гоца, который две недели назад приостановил государственный контракт и заключил договор с Минобороны о прохождении службы в добровольческом формировании «Барс-Белгород», исключили из подразделения за вождение в нетрезвом виде. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Дядькин, говорится на официальном сайте правительства региона.

«Командованием воинской части подписан приказ об исключении из Бригады «БАРС-Белгород» добровольца рядового запаса Гоца Андрея Петровича и освобождении от занимаемоий должности», — заявил он.

3 декабря сообщалось, что в отношении Гоца начали проверку после информации о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Заместитель губернатора отметил, что в случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие кадровые решения.

Ранее Гладков рассказал, почему отряд «Барс-Белгород» не сбивает дроны.

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