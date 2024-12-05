В Белгородской области экс-чиновника исключили из отряда «Барс-Белгород»

Бывшего начальника Экоохотнадзора Андрея Гоца, который две недели назад приостановил государственный контракт и заключил договор с Минобороны о прохождении службы в добровольческом формировании «Барс-Белгород», исключили из подразделения за вождение в нетрезвом виде. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Дядькин, говорится на официальном сайте правительства региона.

«Командованием воинской части подписан приказ об исключении из Бригады «БАРС-Белгород» добровольца рядового запаса Гоца Андрея Петровича и освобождении от занимаемоий должности», — заявил он.

3 декабря сообщалось, что в отношении Гоца начали проверку после информации о том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и затем отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Заместитель губернатора отметил, что в случае подтверждения нарушений будут приняты соответствующие кадровые решения.

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