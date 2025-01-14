В Херсонской области заявили о пострадавших в результате атак ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атаки украинских войск на города Каховка и Алешки в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Каховке ранения получила женщина. В Алешках, в свою очередь, пострадали двое мужчин.

Граждан уже доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Врачи диагностировали у них контузии и различные травмы, при этом жизни людей находятся вне опасности.

«Также враг обстрелял Новую Каховку и ряд сельских населенных пунктов, есть повреждения домов», — говорится в заявлении.

Сальдо добавил, что еще одной целью украинских войск стало село Новокиевка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту одну ракету, тем самым повредив здание аптеки и несколько домостроений.

«В населенном пункте располагается недавно введенный в эксплуатацию социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, где находятся дети, лишенные попечения взрослых. К счастью, никто не пострадал», — подчеркнул губернатор.

Днем 14 января глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук заявил об атаке украинских беспилотников. Он рассказал, что удары пришлись по центру Каховки. При этом один из дронов ВСУ врезался в многоквартирный жилой дом.

Ранее украинские войска нанесли удары по жилым домам в Херсонской области.