Корабли НАТО начали патрулирование в Балтике

Военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для повышения осведомленности альянса в регионе. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Часть кораблей встала на якорь в Минной гавани Таллина. В Таллине бросили якорь два корабля НАТО, принимающие участие в патрулировании Балтийского моря... Фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавляет эту эскадру», — говорится в сообщении.

По данным ERR, на борту «Тромпа» есть вертолет для наблюдения с моря, кроме того, в патрулировании участвует гидролокационное судно. Коммодор военно-морских сил Нидерландов Арьена Варнаар заявил, что войска НАТО следят за ситуацией, и если произойдет «что-то странное», они будут готовы реагировать.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран – членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам мероприятия указано, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря. О том, зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Европе сообщили о создании пакта против России.