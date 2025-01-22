Более 30% молодых украинцев хотят эмигрировать из страны

Треть украинцев в возрасте от 18 до 29 лет готовы эмигрировать из страны

Более 30% граждан Украины в возрасте от 18 до 29 лет готовы эмигрировать из страны в случае открытия границ. Данные приводят фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова, передает ТАСС.

«Среди мужчин доля тех, кто хотел бы эмигрировать, составляет 25%, тогда как среди женщин — 17%. Чаще всего желание уехать выражали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет — 33%», — говорится в публикации.

По данным опроса, эмигрировать из Украины хотели бы 21% жителей, 70% не планируют выезжать в другие страны на постоянное место жительства, а 9% не смогли дать ответ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сына Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали.