Сына Порошенко оштрафовали за уклонение от мобилизации

Сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610, передает УНН.

Как сообщает агентство, Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке. За это 39-летнему Алексею Порошенко выписали штраф в размере 25,5 тыс. гривен. Если мужчина не заплатит его в течение 15 дней, сумма будет удвоена и взыскана принудительно.

По данным украинских СМИ, сейчас оба сына экс-президента Украины живут в Лондоне.

В декабре прошлого года Алексея Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России.