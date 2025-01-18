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Сына Порошенко оштрафовали за уклонение от мобилизации

На Украине сына Порошенко Алексея признали уклонистом от мобилизации
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Никитин Максим/РИА Новости

Сына бывшего украинского президента Петра Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали на $610, передает УНН.

Как сообщает агентство, Печерский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) посчитал сына политика виновным в административном правонарушении, так как он не пришел в военкомат по повестке. За это 39-летнему Алексею Порошенко выписали штраф в размере 25,5 тыс. гривен. Если мужчина не заплатит его в течение 15 дней, сумма будет удвоена и взыскана принудительно.

По данным украинских СМИ, сейчас оба сына экс-президента Украины живут в Лондоне.

В декабре прошлого года Алексея Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стала известна причина конфискации активов Петра Порошенко в России.

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