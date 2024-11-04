В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Индии потерпел крушение около города Агра во время учебного полета. Об этом сообщила пресс-служба ВВС страны в соцсети Х.

По ее данным, пилот столкнулся с системной неисправностью самолета и начал маневрировать, чтобы увести воздушное судно подальше от жилых кварталов. В результате инцидента никто не пострадал — летчик успел катапультироваться, прежде чем истребитель разбился.

Индийские специалисты проведут расследование, чтобы установить причину аварии.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии стоят более 100 МиГ-29, а также истребители Су-30МКИ. Они составляют основу индийских Военно-воздушных сил.

В начале сентября в штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться и выжил. По факту произошедшего проводится расследование.

В мае прошлого года в штате Раджастхан разбился самолет ВВС Индии МиГ-21 во время тренировочного вылета. Пилот успел катапультироваться, но самолет упал на жилой дом.

Ранее в Бразилии разбился истребитель F-5М.