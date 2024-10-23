В Бразилии разбился военный истребитель

Истребитель F-5М ВВС Бразилии разбился днем во вторник в столичном регионе Натал. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

«Заметив проблемы с истребителем, пилот направил его в необитаемый район и успешно катапультировался. Его спасли живым», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми многоквартирными домами. В бразильском военном ведомстве уточнили, что пилот выполнял тренировочный полет.

На месте падения начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.

В начале сентября сообщалось, что в штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технической неисправности потерпел крушение истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил. Пилот успел катапультироваться и выжил. По факту произошедшего проводится расследование.

А в июле в Греции пилот истребителя Mirage 2000-5 из-за технических проблем решил катапультироваться после посадки. Во время руления у истребителя не сработали тормоза, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Летчик не пострадал.

Ранее в Германии нашли истребитель на парковке.