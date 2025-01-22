Стало известно о прибытии на Украину новой партии оружия из США

Рогов: США через территорию Польши поставили на Украину новую партию оружия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили новую партию американского оружия, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что получил оперативную информацию о прибытии очередной партии техники и боеприпасов из США на подконтрольную украинским властям территорию. По словам Рогова, сначала два американских грузовых самолета доставили вооружения в город Жешув на юго-востоке Польши. Далее их передали Киеву.

«Мы видим, что США продолжают наращивать поставки военной техники и боеприпасов <...>. Накатанная предыдущим президентом США [Джо] Байденом схема по поставкам военной техники пока продолжает действовать», — подчеркнул член Общественной палаты РФ.

На этом фоне он выразил надежду, что действующему американскому лидеру Дональду Трампу хватит мудрости и мужества прекратить помощь Украине.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. Почти сразу после этого он подписал указ о приостановке помощи Киеву и другим государствам со стороны Вашингтона на 90 дней.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали приостановку помощи от США.