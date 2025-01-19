В парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины

Представители сразу четырех немецких политических партий раскритиковали возможное предоставление Украине финансовой поддержки на сумму €3 млрд. Об этом сообщила газета Bild.

Речь идет о депутатах Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии, «зеленых» и правящей Социально-демократической партии. Парламентарии отмечают, что миллиарды можно было бы направить на нужды граждан ФРГ.

«Мы не можем дать Украине ничего, что нам пришлось бы отобрать у наших пенсионеров или муниципалитетов», — заявил депутат бундестага от СДПГ Маттиас Мирш.

В январе канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете.

Министр обороны Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Бербок задело нежелание Шольца выделять €3 млрд Украине.