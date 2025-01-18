Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФРГ может развернуть еще пять бригад в НАТО

SZ: ФРГ может развернуть еще пять бригад в НАТО и тратить 3% ВВП на оборону
close
Lisi Niesner/Reuters

ФРГ может развернуть еще пять бригад общей численностью 25 тыс. человек в рамках НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью для Süddeutsche Zeitung.

«Одной только Германии по возможности надо будет предоставить НАТО пять дополнительных бригад с 25 тысячами солдат — плюс соответствующее вооружение. Подробности пока еще не определены», — заявил он.

Развертывание этих сил обойдется бюджету в несколько миллиардов евро, что нарастит расходы страны на оборону с 2 до 3% ВВП.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок ушла с заседания после отказа канцлера Олафа Шольца от новой помощи Киеву.

Председатель правительства Германии ветировал проект выделения военной помощи, над которым ведомство Бербок совместно с министерством обороны работало на протяжении нескольких месяцев. В новый пакет должны были войти три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, партия управляемых ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, десять гаубиц и артиллерийские боеприпасы. Глава МО ФРГ Борис Писториус и Бербок настаивали на одобрении пакета до выборов в бундестаг 23 февраля.

Ранее в НАТО назвали невыполнимым требование Трампа повысить расходы на оборону до 5%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами