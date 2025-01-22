Спецслужбы и командование украинской армии покинули Красноармейск (украинское название Покровск - прим. ред.) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире «Первого канала».

По его словам, высшее руководство уже давно покинуло территорию, однако не дает военным приказа об отступлении. Он добавил, что российская армия окружает территорию по всему периметру.

Гагин добавил, что гарнизон украинской армии оказался обесточен в Великой Новоселке, однако командование противника не дает приказ об отступлении. Эксперт назвал ситуацию для ВСУ «обреченной» и отметил, что на территории были нарушены логистические цепочки. Гагин подчеркнул, что освобождение Великой Новоселки остается «делом времени».

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские военные начали эвакуироваться из села Великая Новоселка. По его словам, бойцы упустили возможность беспрепятственно выйти с территории.

Он добавил, что российские военные предотвращают попытки бегства украинских солдат и «усиливают давление».

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР.