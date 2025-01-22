Военнослужащие армии России после взятия под свой контроль города Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных жителей. Об этом ТАСС сказал стрелок с позывным Левый.

По его словам, во время зачистки населенного пункта солдаты проверяли каждый дом, чтобы выяснить, не осталось ли в городе гражданских.

«И вот в таких домах находились люди расстрелянные», — сказал он.

Кроме того, по данным РИА Новости, бойцы ВСУ осуществляли провокационные обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР).

В ноябре прошлого года беженцы сообщили, что в город Горняк, когда его контролировали ВСУ, неоднократно приезжали «волонтеры», которым платили деньги за вывоз мирного населения. Жители отметили, что в связи с этим они прятали своего 13-летнего сына в подвале, поскольку опасались, что его могут похитить.

Ранее беженец из Селидово рассказал о преступлениях ВСУ.