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В освобожденном от ВСУ городе нашли тела расстрелянных мирных жителей

ТАСС: в освобожденном от ВСУ Горняке найдены тела расстрелянных мирных жителей
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие армии России после взятия под свой контроль города Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили в подвалах и домах тела расстрелянных мирных жителей. Об этом ТАСС сказал стрелок с позывным Левый.

По его словам, во время зачистки населенного пункта солдаты проверяли каждый дом, чтобы выяснить, не осталось ли в городе гражданских.

«И вот в таких домах находились люди расстрелянные», — сказал он.

Кроме того, по данным РИА Новости, бойцы ВСУ осуществляли провокационные обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР).

В ноябре прошлого года беженцы сообщили, что в город Горняк, когда его контролировали ВСУ, неоднократно приезжали «волонтеры», которым платили деньги за вывоз мирного населения. Жители отметили, что в связи с этим они прятали своего 13-летнего сына в подвале, поскольку опасались, что его могут похитить.

Ранее беженец из Селидово рассказал о преступлениях ВСУ.

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