Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Горняке рассказали о проплаченных украинских «волонтерах»

РИА: жители Горняка заявили о проплаченных волонтерах с Украины

close
Global Look Press

В город Горняк, когда его контролировали Вооруженные силы Украины, неоднократно приезжали «волонтеры», которым платили деньги за вывоз мирного населения. Об этом рассказали беженцы в беседе с РИА Новости.

«За каждого «эвакуированного» они получали деньги: за взрослого — 15 тысяч гривен, за ребенка — 30», — сообщили супруги Денис и Екатерина, жители Горняка.

В связи с этим они прятали своего 13-летнего сына в подвале, поскольку опасались, что его могут похитить.

Кроме того, 9 сентября 2024 года «волонтеры» приходили еще к одной местной жительнице, предложив вывезти ее дочь Таю. Но им отказали.

«В тот же вечер загорелся наш дом», — поделилась Тая.

26 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ в Горняке. Он рассказал, что солдаты 114-й бригады в составе ВС РФ водрузили российский флаг на крышу одного из зданий в населенном пункте. Перед этим штурмовые группы совместно с танковыми подразделениями нанесли «тяжелые удары» по местам скопления живой силы и техники украинских войск на территории города.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли Горняк под контроль.

Город находится в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжают значительную часть ВСУ в Донбассе.

Ранее жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами