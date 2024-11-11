В Горняке рассказали о проплаченных украинских «волонтерах»

В город Горняк, когда его контролировали Вооруженные силы Украины, неоднократно приезжали «волонтеры», которым платили деньги за вывоз мирного населения. Об этом рассказали беженцы в беседе с РИА Новости.

«За каждого «эвакуированного» они получали деньги: за взрослого — 15 тысяч гривен, за ребенка — 30», — сообщили супруги Денис и Екатерина, жители Горняка.

В связи с этим они прятали своего 13-летнего сына в подвале, поскольку опасались, что его могут похитить.

Кроме того, 9 сентября 2024 года «волонтеры» приходили еще к одной местной жительнице, предложив вывезти ее дочь Таю. Но им отказали.

«В тот же вечер загорелся наш дом», — поделилась Тая.

26 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил о прорыве обороны ВСУ в Горняке. Он рассказал, что солдаты 114-й бригады в составе ВС РФ водрузили российский флаг на крышу одного из зданий в населенном пункте. Перед этим штурмовые группы совместно с танковыми подразделениями нанесли «тяжелые удары» по местам скопления живой силы и техники украинских войск на территории города.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли Горняк под контроль.

Город находится в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через город проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжают значительную часть ВСУ в Донбассе.

Ранее жительница Горняка рассказала, как попала под обстрел украинского танка.