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Беженец обвинил ВСУ в провоцировании обстрелов мирных жителей ДНР

РИА Новости: ВСУ провоцировали обстрелы сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай
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Maksym Kishka/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провоцировали обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца по имени Александр.

«Выезжает машина их из Успеновки, вот этот пикап с минометом выехал в лес, мы еще его увидели. Все зарядили, жахнули два-три раза в Успеновку, там же мирняк, все «как положено», свернулись и поехали. А те кричат «о все, Россия добивает нас», — сказал беженец.

Александр добавил, что подобные провокации организовывались для оказания влияния на жителей прифронтовых населенных пунктов. По его словам, таким образом власти Украины хотели убедить людей не ждать российских войск и эвакуироваться вглубь Украины.

В ноябре беженцы сообщили, что в город Горняк, когда его контролировали ВСУ, неоднократно приезжали «волонтеры», которым платили деньги за вывоз мирного населения. Жители отметили, что в связи с этим они прятали своего 13-летнего сына в подвале, поскольку опасались, что его могут похитить.

Ранее беженец из Селидово рассказал о преступлениях ВСУ.

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