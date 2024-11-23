Беженец из Селидово рассказал о преступлениях ВСУ

Военнослужащие украинской армии без разрешения жильцов занимали жилые квартиры и дома в Селидово, выгоняя владельцев. Об этом РИА Новости заявил житель недавно освобожденного от ВСУ города.

«В последнее время они селились где хотели и они не церемонились. Понравился дом — зашли, забрали. На соседней улице их было куча, до сих пор написано на соседних домах, на воротах «занято». И какие-то были цифры их роты или взвода, не знаю», — рассказал беженец.

Он пояснил, что рейдерский захват жилья производился по мере отступления украинских войск из города — чем дальше на запад выбивали ВСУ, тем чаще украинские солдаты незаконно заселялись в квартиры местных жителей, в которых еще оставались люди.

До этого роеннослужащие инженерного соединения группировки войск «Центр» разминировали основной путь из Донецка в Селидово, расположенный на Красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».