ВСУ атаковали Белгородскую область 74 снарядами и 72 дронами

Украинская армия за сутки выпустила по Белгородской области более 70 снарядов

Украинские войска за сутки выпустили по семи районам Белгородской области более 74 снарядов и применили 72 дрона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Атаке подверглись хутор Церковный, а также поселки Дубовое, Майский, Октябрьский, села Бессоновка, Красный Хутор, Отрадное, Репное, Таврово, Устинка, Черемошное и Ясные Зори в Белгородском районе. Ранены три местных жителя.

Также были атакованы Волоконовский, Краснояружский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. В селе Новостроевка-Первая беспилотник ранил мужчину.

Известно о множественных повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Накануне ВСУ также обстреливали Шебекино. Повреждения получили 11 домовладений и одна машина. При этом в результате атаки никто не пострадал.

До этого сообщалось, что пятерых пострадавших в результате атаки на село Бехтеры Херсонской области перевели в больницы Крыма.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ мирного населения Курской области.