ВСУ атаковали Белгородскую область 74 снарядами и 72 дронами

Украинские войска за сутки выпустили по семи районам Белгородской области более 74 снарядов и применили 72 дрона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Атаке подверглись хутор Церковный, а также поселки Дубовое, Майский, Октябрьский, села Бессоновка, Красный Хутор, Отрадное, Репное, Таврово, Устинка, Черемошное и Ясные Зори в Белгородском районе. Ранены три местных жителя.
Также были атакованы Волоконовский, Краснояружский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. В селе Новостроевка-Первая беспилотник ранил мужчину.
Известно о множественных повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Накануне ВСУ также обстреливали Шебекино. Повреждения получили 11 домовладений и одна машина. При этом в результате атаки никто не пострадал.
До этого сообщалось, что пятерых пострадавших в результате атаки на село Бехтеры Херсонской области перевели в больницы Крыма.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ мирного населения Курской области.