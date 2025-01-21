Артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла приграничный город Шебекино в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате прилета боеприпаса загорелась кровля одного из домов — возгорание ликвидировано. Еще в 10 частных домовладениях повреждено остекление, пробиты кровли, посечены фасады и ограждения. Кроме того, поврежден легковой автомобиль», — пишет Гладков.

Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. В данный момент экстренные службы работают на месте обстрела, ликвидируя последствия и проверяя безопасность.

До этого бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с беременной женщиной на оккупированной территории Курской области.

Очевидица расправы добавила, что украинские солдаты разграбили дома местных жителей и, по неподтвержденной информации, увели детей из нескольких интернатов.

Ранее житель ДНР обвинил украинских военных в провокационных обстрелах населенных пунктов в регионе.