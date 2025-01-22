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Пятерых пострадавших при атаке на село в Херсонской области перевели в Крым

Минздрав сообщил, что пятеро пострадавших при атаке на Бехтеры переведены в Крым
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Владимир Сальдо/Тelegram

Пятерых пострадавших в результате атаки на село Бехтеры Херсонской области перевели в больницы Крыма. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в Telegram-канале.

«В медицинских организациях Республики Крым получают лечение пять человек, пострадавших в результате обстрела села Бехтеры Херсонской области», — говорится в сообщении.

Троих пострадавших детей перевели в «Республиканскую детскую клиническую больницу». Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии.

Двое взрослых продолжают лечение в «Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6». Один из них — в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести.

Атака на село Бехтеры произошла 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся на территорию возле школы. Пострадали не менее 25 человек.

Ранее Сальдо сообщал, что после обстрела село Бехтеры оказалось усеяно неразорвавшимися кассетами.

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