Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который помогал Вооруженным силам России, заявил, что американский паспорт помог ему проехать через Киев и Краматорск. Об этом он рассказал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

«Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине», — сказал американец.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Мартиндейла.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

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