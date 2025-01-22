В генштабе ВСУ назвали сложной для Украины обстановку на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале в очередной раз назвал сложной для страны обстановку на фронте.

В генштабе также признали превосходство армии России с точки зрения технического оснащения и численности военнослужащих. 20 января ведомство в том же ключе описывало ситуацию на линии боевого соприкосновения.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в конфликте с Россией потеряла 700 тысяч военнослужащих. По его словам, большинство людей считали, что конфликт закончится за неделю, но он уже длится три года.

В декабре прошлого года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации составили около миллиона человек.

По словам министра обороны России Андрея Белоусова, в 2024 году украинские войска потеряли 560 тысяч военнослужащих, а также 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, из которых 18 тысяч — иностранного производства.

Ранее на Западе предрекли катастрофу для ВСУ.