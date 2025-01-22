Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили боевую машину ВСУ в Курской области

Российский FPV-дрон «Князь Вандал» поразил боевую машину ВСУ в Курской области
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военнослужащие при использовании FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» поразили боевую машину украинской армии в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, операцию по уничтожению техники осуществляла группировка войск «Север» совместно с 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой ВДВ.

До этого экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в Курской области. В ведомстве рассказали, что успешная работа тяжелых огнеметных систем помогла штурмовым группам тульских и рязанских десантников с небольшими потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Также сообщалось, что ПВО в ночь на 22 января уничтожили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Отмечается, что шесть дронов уничтожено на Ростовской областью и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее стало известно о планах Киева организовать прорыв в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами