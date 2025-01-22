Российские военнослужащие при использовании FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» поразили боевую машину украинской армии в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, операцию по уничтожению техники осуществляла группировка войск «Север» совместно с 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой ВДВ.

До этого экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пехотой в Курской области. В ведомстве рассказали, что успешная работа тяжелых огнеметных систем помогла штурмовым группам тульских и рязанских десантников с небольшими потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

Также сообщалось, что ПВО в ночь на 22 января уничтожили восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Отмечается, что шесть дронов уничтожено на Ростовской областью и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее стало известно о планах Киева организовать прорыв в Курской области.