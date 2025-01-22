Стало известно о планах Киева организовать прорыв в Курской области

Вооруженные силы Украины занимаются подготовкой очередной атаки на Курскую область. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.

«В ближайшие дни или недели есть вероятность (очередного удара. — «Газета.Ru»)», — отметил председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

По данным издания, за последние дни в район Суджи ВСУ перебросили танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, а подразделения территориальной обороны заменили на штурмовые бригады. Формирование ударной группы может быть связано с желанием Киева установить огневой контроль по дороге Рыльск — Льгов — Курск и как можно ближе выдвинуться к Курской АЭС, подчеркнули опрошенные «Известиями» эксперты.

Военный аналитик Виктор Литовкин добавил, что власти Украины хотят показать, что могут захватить территорию в Курской области и удерживать ее, чтобы торговаться на переговорах, если они будут.

5 января Минобороны РФ сообщало, что украинские войска провели контратаку в Курской области в направлении хутора Бердин, чтобы остановить российское наступление, но им было нанесено поражение.

Ранее в США указали на большую ошибку украинского командования в Курской области.