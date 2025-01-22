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Военные за ночь сбили восемь дронов над регионами России

Восемь БПЛА сбили за ночь над Ростовской, Курской и Воронежской областями
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 января уничтожили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что шесть дронов уничтожено на Ростовской областью и по одному — над Курской и Воронежской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений. Режим опасности атаки дронов в регионе не вводился, исходя из оперативной ситуации.

Также сообщалось, что украинские беспилотники атаковали пожарную машину и частный жилой дом в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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