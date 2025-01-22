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На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры под Запорожьем

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры
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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в ночь на среду после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры.

По его словам, ударам подверглись несколько населенных пунктов региона. При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Москва назначила губернатором региона Евгения Балицкого. Часть Запорожской области, включая город Запорожье, продолжают оставаться под контролем Вооруженных сил Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

В выходные координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожья, нанесли удар. Он добавил, что всего было слышно два взрыва.

Ранее у здания Рады в Киеве заметили беспилотник.

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