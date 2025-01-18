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В подполье заявили об ударе по заводу «Мотор Сич»

Лебедев: по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ Запорожье нанесли удар
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Марина Лысцева/РИА Новости

По заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожья, нанесли удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в «Мотор Сич» хороший. Сообщают, что прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что всего было слышно два взрыва.

9 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России ударили по заводу «Мотор Сич». По данным военкоров, предприятие атаковали авиабомбами ФАБ с унифицированным модулем планирования и коррекции. Местные власти сообщили о прилете по объекту промышленной инфраструктуры.

Позже назначенный Киевом глава военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров показал видео с последствиями от российских ударов по заводу «Мотор Сич». На кадрах видны горящие цеха предприятия. Чиновник подтвердил получение данных о повреждении объектов городской инфраструктуры.

Ранее суд на Украине продлил арест бывшему президенту «Мотор Сич».

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