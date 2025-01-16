У здания Рады в Киеве заметили беспилотник

Депутат Геращенко сообщила о дроне у здания Рады во время воздушной тревоги

Возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги заметили беспилотник. Об этом сообщила депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в районе Рады раздавались взрывы.

Этим утром глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщал, что за прошлые сутки в части Запорожской области, подконтрольной Украине, произошло 418 взрывов.

Он отметил, что под ударом оказались 11 населенных пунктов на территории региона. Чиновник уточнил, что по территории региона якобы было нанесено 245 ударов беспилотными летательными аппаратами, 148 артобстрелов и 19 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), также было шесть авиаударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США отказались отвечать на вопрос о помощи Украине.