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Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с Минобороны

Бывший вице-мэр Брянска Антошин подписал контракт с Минобороны

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Администрация Брянска

Депутат Брянской областной думы и бывший вице-мэр Брянска Сергей Антошин подписал контракт с Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что он будет командовать добровольческим отрядом Боевых армейских резервов страны (БАРС). Сейчас такие подразделения созданы в Брянской, Белгородской и Курской областях для содействия военным в ходе действующего режима контртеррористической операции.

В сентябре Антошин был избран в Брянскую облдуму от ЛДПР. Парламентарий отмечал, что впереди будет «много интересного - новые инициативы, обсуждения и совместная работа».

15 сентября стало известно, что глава башкирского города Сибая Юлдашбаев отправился служить на СВО.

До этого выяснилось, что бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в мае 2024 года ушел в отставку, участвует в специальной военной операции. Он также находится в составе добровольческого отряда.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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