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Рогов заявил, что на Украине начались массовые репрессии в отношении командиров ВСУ

Рогов: Киев начал массовые репрессии в отношении командиров ВСУ
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Global Look Press

Украинские власти начали массовые репрессии в отношении высокопоставленных армейских командиров. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Общественник отметил, что репрессии связаны с желанием Киева переложить ответственность за провалы и неудачи на фронте на украинских военных. Он также подчеркнул, что аресты санкционированы Вашингтоном, недовольным положением дел на фронте и продвижением российских войск. Рогов уточнил, что за арестами военных стоит Государственное бюро расследований Украины (ГБР), подконтрольное структурам США.

22 января сообщалось, что на Украине отправили под арест обвиняемых в бездействии на поле боя и потере части Харьковской области бригадного генерала Юрия Галушкина и полковника Илью Лапина.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.

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