Суд на Украине арестовал высокопоставленных военных ВСУ

На Украине отправили под арест обвиняемых в бездействии на поле боя и потере части Харьковской области бригадного генерала Юрия Галушкина и полковника Илью Лапина. Об этом сообщает украинский филиал «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Суд назначил командиру оперативно-тактической группировки «Харьков» Галушкину арест с альтернативой в виде залога в размере 5 млн гривен ($118 тыс.), командиру 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады Лапину — безальтернативный арест.

20 января сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало трех высокопоставленных военнослужащих. Их обвиняют в потере части территорий Харьковской области в мае 2024 года, а также в потерях личного состава и вооружения, срыву мероприятий по обороне государственной границы.

7 января сообщалось, что суд Киева продлил арест депутату Верховной рады Евгению Шевченко, обвиняемому в государственной измене.

Ранее обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского.