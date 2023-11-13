Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что уголовное дело против него является местью президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский назвал обвинение в госизмене полностью сфабрикованным. Он заявил, что обвинение «базируется на абсолютной лжи высших должностных лиц государства, давших команду закрыть меня в СИЗО за критику Ермака и Зеленского».

Он подчеркнул, что обвинение основывается на заявлениях осужденного более года назад охранника экс-депутата украинского парламента Андрея Деркача. Дубинский считает, что показания из охранника «выбили».

«Готов сообщить все подробности этого дела журналистам украинских и международных изданий. Буду требовать открытого и гласного рассмотрения дела, потому что мне нечего скрывать и бояться», — резюмировал Дубинский.

До этого Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) сообщал, что Дубинский якобы работал на российское правительство под позывным «Буратино».

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.