В Киеве произошли взрывы во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что взрывы произошли на левом берегу Днепра и, вероятно, связаны с работой средств противовоздушной обороны.

Кроме столицы, воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Днем 21 января серия взрывов произошла в городе Славянске Донецкой народной республики, находящимся под контролем Украины.

До этого ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны России, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Владимир Зеленский назвал стратегию Украины по завершению конфликта.