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В Славянске сообщили о серии взрывов

«Иди и смотри»: в Славянске произошла серия взрывов
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Славянске Донецкой области Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники в городе.

«В Славянске громко. Видимо, прилеты», — сказал собеседник журналистов.

По данным «Иди и смотри», также поступают сообщения о взрывах в соседнем Краматорске.

Утром 21 января украинское издание «Общественное, новости» сообщало о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск) на востоке Украины. В Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях на тот момент действовала воздушная тревога.

18 января российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Ранее уничтоженное ракетой бомбоубежище в Кривом Роге попало на видео.

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