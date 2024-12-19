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Житель Хабаровского края получил срок за дискредитацию российской армии

ФСБ: жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 6,5 года за дискредитацию ВС России

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Комсомольский городской суд Хабаровского края вынес приговор 59-летнему местному жителю за распространение в соцсетях дискредитирующей российскую армию информации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Суд установил, что мужчина негативно относился к специальной военной операции и призывал людей ей мешать. Также на личной странице в соцсети он публиковал видеоролики с ложной информацией об объявлении в России всеобщей мобилизации по причине «утраты ВС РФ позиций, а также об издании российским МВД ведомственного акта об отмене выдачи паспортов из-за чипирования населения».

В итоге россиянина признали виновным за распространение ложной информации о ВС России и дискредитацию армии и назначили наказание в виде 6,5 года лишения свободы. Ему также запретили на 3,5 года размещать информацию в интернете.

До этого суд в Курске заключил под стражу жительницу Иркутской области, обвиняемую в попытке попасть на украинскую территорию для вступления в ряды ВСУ. Выяснилось, что она специально приехала в Курскую область, чтобы перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджи. Женщину задержали правоохранители.

Ранее жителя Хакасии задержали за перевод денег для ВСУ.

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