Над Черным морем, Крымом и Белгородской областью уничтожены дроны ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма, а также три — над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты были сбиты в период с 11:00 мск до 11:50 мск.

Утром 21 января министерство обороны РФ сообщало, что в течение ночи над регионами страны были сбиты 55 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего беспилотников — 22 — ликвидированы в воздушном пространстве Брянской области.

В Ростовской и Смоленской областях были перехвачены 12 и 10 летательных аппаратов соответственно. Еще шесть дронов нейтрализовали в Воронежской области, четыре — в Саратовской области и один — в Курской области.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил об атаке украинского беспилотника на многоэтажный жилой дом в Смоленске. По информации журналистов, в результате удара на верхних этажах здания начался пожар.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два человека.