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В Белгородской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль

Гладков: в Белгородской области супружеская пара пострадала при атаке дрона
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные атаковали автомобиль супружеской пары в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в результате атаки дрона ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки», — заявил он.

Инцидент произошел на участке дороги Ясные Зори — Черемошное под Белгородом. Подробная информация о последствиях атаки уточняется.

По словам Гладкова, пострадавших доставили в местную больницу. Медики оказывают супругам всю необходимую помощь.

20 января глава региона сообщил, что украинские военнослужащие в течение суток выпустили 54 боеприпаса и 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. По его словам, в Белгородском районе атакам подверглись четыре населенных пункта — села Черемошное, Репное, Ближнее и поселок Дубовое. ВСУ нанесли по ним удары с помощью семи дронов, два из которых были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее крыша одного из домов в Белгородской области загорелась из-за атаки украинского дрона.

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