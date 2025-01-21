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Появились кадры пожара после атаки беспилотника ВСУ на многоэтажку в Смоленске

В сети появилось видео пожара после попадания БПЛА в многоэтажку в Смоленске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоэтажку в Смоленске, после чего в здании начался пожар. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На обнародованных кадрах видно, как пожар охватил верхние этажи постройки. Пламя поднялось на высоту порядка трех этажей. Кроме того, возгорание наблюдается на земле у жилого дома.

По данным канала, пожар произошел в многоэтажке на улице Бородинской. Отмечается, что всех жильцов эвакуировали, проводятся работы по разминированию БПЛА и тушению огня.

В налете на Смоленскую область участвовали украинские дроны «Лютый» и PD-2. Данные беспилотники могут преодолевать около 1 тыс. км. Они оснащены боевой частью с массой 75 кг, которая может быть осколочно-фугасной или кумулятивной.

До этого губернатор региона Василий Анохин писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку атаки украинских беспилотников на объекты, расположенные в Смоленской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Он добавил, что на местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее была названа возможная цель налета БПЛА на Смоленск.

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