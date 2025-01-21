Над акваторией Черного моря перехватили три украинских беспилотника

Минобороны РФ: средства ПВО сбили три украинских дрона у побережья Крыма

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что беспилотники были перехвачены в период с 10:45 до 11:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата <...> у побережья Республики Крым», — добавили в ведомстве.

Утром 21 января министерство обороны РФ рассказало, что в течение ночи над регионами страны сбили 55 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников — 22 — ликвидировали в воздушном пространстве Брянской области.

В Ростовской и Смоленской областях были перехвачены 12 и 10 летательных аппаратов соответственно. Еще шесть дронов нейтрализовали в Воронежской области, четыре — в Саратовской области и один — в Курской области.

Чуть позже Telegram-канал SHOT сообщил об атаке украинского беспилотника на многоэтажный жилой дом в Смоленске. По информации журналистов, в результате удара на верхних этажах здания начался пожар.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два человека.