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Российский вертолет ударил по формированиям ВСУ в курском приграничье

Минобороны: вертолеты Ка-52М ударили по бронетехнике ВСУ в Курской области
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Министерство обороны России

Экипаж вертолета российской авиации Ка-52М ударил по формированиям украинской армии в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, пилоты выполнили поддержку наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж выпустил снаряд по бронированной, автомобильной технике и личному составу украинской армии, замаскированным в лесистой местности.

Цель была оперативно поражена, а вертолет благополучно вернулся на точку вылета.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате артиллерийского обстрела поселка Коренево местный житель получил множественные осколочные ранения.

Недавно в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. Сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее жительница Курской области рассказала о расправе бойцов ВСУ над беременной.

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