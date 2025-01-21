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Жительница Курской области рассказала о расправе бойцов ВСУ над беременной

ТАСС: ВСУ расправились с беременной женщиной в Курской области
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расправились с беременной женщиной на подконтрольной им территории Курской области. Об этом рассказала жительница Суджанского района, передает ТАСС.

По ее словам, инцидент произошел на трассе, ведущей вглубь региона.

«Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились», — рассказала жительница.

Она добавила, что украинские солдаты разграбили дома местных жителей и, по неподтвержденной информации, увели детей из нескольких интернатов.

До этого беженка из города Селидово рассказала, что украинские военные расправились с 12 жителями города, когда они набирали воду из скважины.

По словам женщины, в результате боевых действий в городе осталась только одна скважина с питьевой водой. Она находилась возле школы №6 и являлась местом притяжения для местных жителей. Жительница отметила, что солдаты ВСУ намеренно взорвали скважину.

Ранее житель ДНР обвинил украинских военных в провокационных обстрелах населенных пунктов в регионе.

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