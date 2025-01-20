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В Курской области мужчина получил ранения в результате обстрела ВСУ

Хинштейн: житель Курской области получил ранения в результате артобстрела
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Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате артиллерийского обстрела поселка Коренево местный житель 1970 года рождения получил множественные осколочные ранения. Об этом он написал в Telegram-канале.

Пострадавший был оперативно доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую медицинскую помощь, а затем для дальнейшего лечения направили в областную клиническую больницу.

Состояние мужчины находится под особым контролем медиков.

Помимо этого, Хинштейн в своем обращении к жителям подчеркнул опасность самовольного возвращения в «серую зону», отметив, что буквально накануне лично наблюдал людей на улицах Коренево во время совместной поездки с комбригом 155-й бригады. Он призвал граждан воздержаться от подобных рисков.

Накануне в Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ. Сейчас в районе города Суджа ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

Ранее свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области.

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