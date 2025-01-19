В Курской области заметили масштабное передвижение натовской техники ВСУ

SHOT: ВСУ стягивают в курскую Суджу много техники НАТО и элитный 73-й полк ССО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в Суджу большое количество техники НАТО и элитный 73-й полк Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских военных.

По данным канала, сейчас в районе города Суджа, который расположен в Курской области, ВСУ формируют три батальонные тактические группы. Кроме того, на территорию российского региона прибыло одно из самых элитных подразделений украинской армии — 73-й полк ССО Украины, бойцы которого ранее пытались высадиться на островах в Херсонской области.

«Масштабное передвижение натовской и ВСУшной техники фиксируют российские военные, которые ведут работу по ее уничтожению», — отмечается в сообщении.

18 января Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли более 210 бойцов в Курской области. Помимо потерь в живой силе, противник лишился бронетранспортера, а также девяти автомобилей и двух минометов. Кроме того, российские войска уничтожили вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов украинской армии.

Ранее в Курской области нашли тела замученных ВСУ мирных жителей.