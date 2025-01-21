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Боец СВО заявил о наращивании систем заграждений в зоне спецоперации

Боец СВО Черный: в зоне спецоперации продолжают усиливать систему заграждений
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Станислав Красильников/РИА Новости

Работы по укреплению системы инженерных заграждений в зоне специальной военной операции продолжаются без перерыва и будут длиться до полного выполнения всех задач СВО. Об этом в интервью ТАСС сообщил полковник Дмитрий Черный, обладатель четырех орденов Мужества.

«Системы инженерных заграждений до сих пор наращиваются. Да, применяются немного другие способы, но эта работа не останавливается. Потому что мы прекрасно понимаем, что цель СВО не достигнута, и она будет продолжаться и продолжаться», — сказал военный.

Когда Черный занимал должность замначальника инженерных войск Южного военного округа, он сыграл ключевую роль в подготовке и отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году.

«Наша зона ответственности охватывала около 350 км вдоль линии боевого соприкосновения. На этой обширной территории была создана такая система инженерных заграждений, что аналитики НАТО отмечали, что Россия превзошла все их ожидания», — добавил полковник.

До этого российские конструкторы разработали специальные заграждения, предназначенные для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров и подводных дронов.

Ранее в Латвии начали размещать «зубы дракона» на границе с Россией.

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