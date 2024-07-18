В России разработаны специальные заграждения против морских дронов

Российские конструкторы разработали специальный комплекс, предназначенный для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов противника. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ сообщает газета «Известия».

Комплекс представляет собой подводную преграду, которая соединена между собой мощными зарядами взрывчатого вещества. Она будет устанавливаться при входе в порты или на внешних рейдах. При приближении безэкипажных катеров или подводных дронов происходит подрыв заграждения и ударные комплексы противника уничтожаются. Подрыв проводится дистанционно. Его могут произвести с охраняемого берегового пункта.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подходы к охраняемой акватории будут контролироваться с помощью гидролокаторов, радиолокационных станций, пунктов визуального наблюдения. При приближении безэкипажных катеров или подводных дронов в центр управления взрывным заграждением будет подан сигнал тревоги. Затем операторы, отследив сближение ударных комплексов противника, в нужный момент совершат подрыв.

До этого сообщалось, что Военно-морской флот РФ уничтожил за сутки несколько безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее ВС России поразили места хранения и подготовки к применению бэзэкипажных катеров ВСУ.