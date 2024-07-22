В Латвии начали размещать «зубы дракона» на границе с Россией

Латвия начала возводить линию обороны на границе с Россией. Видеоролик с «зубами дракона» в приграничной зоне опубликовал в своем Telegram-канале депутат Европарламента и экс-глава Риги Нил Ушаков.

«Запасы противотанковых укреплений недалеко от Зилупе, на подъезде к КПП Терехово», — подписал пост политик.

До этого Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

В письме лидеров этих стран руководству ЕС говорится, что появление на границе оборонной инфраструктуры позволит решить вопрос защиты ЕС от военных и гибридных угроз. Под гибридными угрозами понимаются военные и невоенные угрозы, а также дезинформация, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Ранее стали известны траты Литвы на усиление границы с Россией.